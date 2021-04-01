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Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета
Источник материала: ОНТ
Президент США Джо Байден оступился во время подъема на борт №1 Air Force One. Видео опубликовало издание The Hill в
На видео американский президент поднимается по трапу с зонтиком и дорожной сумкой в руках. На одной из скользких из-за дождя ступенек Байден запинается, но продолжает движение как ни в чем не было. На верхней площадке трапа он гордо разворачивается и салютует провожающим.
Это не первый подобный случай. 19 марта 78-летний политик упал на ступеньках самолета. Видео вызвало опасения у общественности насчет состояния здоровья президента, но в Белом доме заявили, что с Джо Байденом всё в порядке, а падение произошло из-за сильного ветра.
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Президент США Джо Байден оступился во время подъема на борт №1 Air Force One. Видео опубликовало издание The Hill в Twitter. На видео американский президент поднимается по трапу...
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