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5 вредных привычек, которые разрушают зубы не по дням, а по часам

01.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вредных привычек, которые разрушают зубы не по дням, а по часам

Здоровью зубов вредит множество факторов – сахар, пренебрежение гигиеной или недостаток определенных витаминов. Также зубы могут разрушаться из-за повседневных привычек, которые кажутся безобидными, но являются опасными, пишет портал «Ридус».

Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно прекратить делать всего несколько вещей. 

Пить напитки без трубочки

Это касается газировки, воды с лимоном, апельсинового сока и других напитков с высоким содержанием сахара. Чтобы не навредить зубам, пейте эти напитки через соломинку. Затем можно прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту и сахар. 

Сильно чистить зубы

Залог здоровья зубов – регулярная гигиена. Главное, не переусердствовать. Слишком сильная, агрессивная чистка может привести к повреждению эмали. Это чревато появлением повышенной чувствительности и болевых ощущений. Кроме того, можно повредить десна. 

Чтобы застраховать себя от подобных неприятностей, выбирайте щетку средней жесткости и очищайте полость рта мягкими движениями. Также можно отдать предпочтение электрической щетке с датчиком давления.

Использовать зубы как инструмент

Многие люди используют зубы в качестве инструмента, чтобы открыть пакет с лакомством или банку с напитком. Последствия могут плачевными – сломанный зуб или скол. Поэтому лучше не рисковать и прибегнуть к помощи ножниц и других приспособлений. 

Кусать ногти

Эта вредная привычка встречается как среди детей, так и среди взрослых. Помимо неопрятного внешнего вида можно получить еще одно негативное последствие – трещины на зубах из-за частого откусывания ногтей. 

Скрежетать зубами

Далеко не все люди знают о том, что во сне они скрипят зубами. Это может привести к кариесу и разрушению зубов. Решить проблему поможет специальная защитная капа, которую нужно надевать на ночь.

ФОТО: freepik

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Здоровью зубов вредит множество факторов – сахар, пренебрежение гигиеной или недостаток определенных витаминов. Также зубы могут разрушаться из-за повседневных...
 
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