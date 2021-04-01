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Российская волейбольная Суперлига: «Минчанка» уступила московскому «Динамо» в «Финале шести»
Источник материала: ОНТ
Волейболистки «Минчанки» потерпели второе поражение в «Финале шести» российской Суперлиги.
На этот раз белоруски уступили одной из сильнейших команд турнира – московскому «Динамо» со счётом 0:3. Самым результативным игроком встречи в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова, набравшая 15 очков. Ранее белоруски проиграли «Уралочке» – 1:3. Теперь команде Станислава Саликова предстоит поспорить за 5-е место.
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Волейболистки «Минчанки» потерпели второе поражение в «Финале шести» российской Суперлиги. На этот раз белоруски уступили одной из сильнейших команд турнира –...
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