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Российская волейбольная Суперлига: «Минчанка» уступила московскому «Динамо» в «Финале шести»

01.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российская волейбольная Суперлига: «Минчанка» уступила московскому «Динамо» в «Финале шести»

Волейболистки «Минчанки» потерпели второе поражение в «Финале шести» российской Суперлиги.

На этот раз белоруски уступили одной из сильнейших команд турнира – московскому «Динамо» со счётом 0:3. Самым результативным игроком встречи в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова, набравшая 15 очков. Ранее белоруски проиграли «Уралочке» – 1:3. Теперь команде Станислава Саликова предстоит поспорить за 5-е место.

Фото: ВК «Минск»

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Теги: Минск
 
 
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Волейболистки «Минчанки» потерпели второе поражение в «Финале шести» российской Суперлиги. На этот раз белоруски уступили одной из сильнейших команд турнира –...
 
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