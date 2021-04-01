Кошка не разрешила мужу своей хозяйки взять ее телефон и вызвала восхищение пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Животные служат человеку верой и правдой и готовы защищать не только его, но и принадлежащее ему имущество.

На видео попала кошка, которая не позволила мужу своей хозяйки взять ее телефон. Как только рука мужчины потянулась к гаджету, пушистая питомица тут же зашипела и даже замахнулась лапкой. Всем своим видом кошка показала, что будет охранять собственность хозяйки. Даже от рук ее супруга.

Пользователи Сети похвалили маленькую охранницу. «Мне нужна такая кошка, чтобы берегла меня от соцсетей», «Правильно, нечего трогать личное», «Не зря кормят котейку!», «С такой кошкой и пароль не нужен», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

ВИДЕО: "Ридус"

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