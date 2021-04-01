Наоми Осака уступила Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Майами

Источник материала: ОНТ

На отметке в 23 матча прервалась победная серия японской теннисистки Наоми Осаки. В четвертьфинале крупного турнира в Майами 2-я ракетка мира уступила гречанке Марии Саккари – 0:6, 4:6.

Матч продолжался 1ч 12 мин. Саккари 5 раз брала подачу соперницы, дважды подала на вылет. До этой неудачи последний раз Осака проигрывала в феврале прошлого года. Осака упустила возможность занять первое место в рейтинге, лидерство, как минимум до мая, сохранит Эшли Барти. Австралийка в полуфинале турнира в Майами сыграет с Элиной Свитолиной из Украины. Вторая пара полуфиналисток: Мария Саккари и Бьянка Андрееску.

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