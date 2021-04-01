Процедура ЭКО: мифы и правда, которые должны знать все, кто пытается завести детей

Источник материала: ОНТ

Полтора года назад в популярном интернет-ресурсе активно обсуждали новость о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Несколькими годами ранее от глиобластомы мозга скончалась певица Жанна Фриске. Диагностированную опухоль связали с тем, что женщина якобы прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

С появлением процедуры ЭКО стало как больше счастливых родителей, так и мифов, которые передаются сарафанным радио и не имеют под собой аргументов. Да, вот уже несколько десятилетий во всем мире экстракорпоральное оплодотворение единственный выход для многих пар стать родителями. По данным Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике в Беларуси каждая седьмая пара бесплодна. Поэтому этот вопрос, как и в целом вопрос улучшения демографической ситуации, давно взяты на контроль государственными органами.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Ещё в 2013 году был принят указ Президента Республики Беларусь о льготном кредитовании под 1%. Безусловно, это достаточно весомо, ведь процедура ЭКО – это не дешевая процедура, и, к сожалению, не все попытки ЭКО могут быть благополучными. В мае 2020 года президент Республики Беларусь подписала указ номер 171, и с января текущего года наши граждане имеют возможность воспользоваться одной бесплатной попыткой ЭКО».

Стоит отметить, что такие льготы в правовом поле Республики Беларусь доступны только гражданам нашей страны и только официально зарегистрированным семейным парам. Еще один важный фактор в получении кредита – возраст женщины, не более 40 лет. Использование донорской клетки – исключается. Учитывают и соматические заболевания, при которых вынашивание беременности просто противопоказано. В таких ситуациях вопрос рассматривают в индивидуальном порядке, и женщине могут предложить альтернативу – суррогатное материнство.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»: «К сожалению, на сегодняшний день увеличивается количество мужского бесплодия. Мы связываем это, в первую очередь, с экологией, возможно с питанием, возможно с менее активным образом жизни, возможно с большим применением различных гаджетов. Основными причинами женского бесплодия на сегодняшний день являются трубно-перитонеальный фактор бесплодия, непроходимы маточные трубы либо образуется спаечный процесс, который приводит к нарушению проходимости маточных труб. Эндокринное бесплодие, а также такое загадочное заболевание, как эндометриоз».

Как известно, ЭКО показано в тех случаях, когда наступление самостоятельной беременности невозможно в силу объективных причин. Большая часть супружеских пар сначала всё же проходят консервативное лечение бесплодия: хирургическую или гормональную коррекцию. И уже если после лечения беременность не наступает, вторым этапом назначают протокол ЭКО.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»: «Программа ЭКО в мире проводится уже более 40 лет. Но по тому большому опыту, который накоплен, не доказано, что каким-то образом та краткосрочная стимуляция, которую мы проводим в программах ЭКО, вызывает какие-то дополнительные заболевания у пациентки».

Мифы коснулись и детского здоровья. Вопрос исследовали и в мире, и в Беларуси. Специфических заболеваний у детей, рождённых в результате ЭКО, медики не нашли. Это такие же дети, как и зачатые самостоятельно.

Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодальной комиссии БПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства: «Я бы хотел сказать, как священнослужитель, как пастырь, есть случаи, связанные с репродуктивными потерями в протоколе ЭКО. И здесь есть очень много вопросов, очень много проблем, а главное, очень много вопросов, на которые мы могли бы получить ответы, но пока их нет. И со стороны богословов церкви, педагогической корпорации наших духовных учебных заведений церковных эти вопросы звучат, но обратной связи, например, от медицинского сообщества, мы не получаем».

Около одного процента детей в год рождается в результате проведённого экстракорпорального оплодотворения. Эффективно ЭКО – примерно в 40% от всех циклов – это хорошие показатели и в белорусской, и в мировой практике. Но когда дело касается рождения ребенка, медики сражаются за каждую попытку. Ведь каждая новая человеческая жизнь – огромная радость.

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