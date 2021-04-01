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Процедура ЭКО: мифы и правда, которые должны знать все, кто пытается завести детей
Источник материала: ОНТ
Полтора года назад в популярном интернет-ресурсе активно обсуждали новость о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Несколькими годами ранее от глиобластомы мозга скончалась певица Жанна Фриске. Диагностированную опухоль связали с тем, что женщина якобы прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения.
С появлением процедуры ЭКО стало как больше счастливых родителей, так и мифов, которые передаются сарафанным радио и не имеют под собой аргументов. Да, вот уже несколько десятилетий во всем мире экстракорпоральное оплодотворение единственный выход для многих пар стать родителями. По данным Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике в Беларуси каждая седьмая пара бесплодна. Поэтому этот вопрос, как и в целом вопрос улучшения демографической ситуации, давно взяты на контроль государственными органами.
Стоит отметить, что такие льготы в правовом поле Республики Беларусь доступны только гражданам нашей страны и только официально зарегистрированным семейным парам. Еще один важный фактор в получении кредита – возраст женщины, не более 40 лет. Использование донорской клетки – исключается. Учитывают и соматические заболевания, при которых вынашивание беременности просто противопоказано. В таких ситуациях вопрос рассматривают в индивидуальном порядке, и женщине могут предложить альтернативу – суррогатное материнство.
Как известно, ЭКО показано в тех случаях, когда наступление самостоятельной беременности невозможно в силу объективных причин. Большая часть супружеских пар сначала всё же проходят консервативное лечение бесплодия: хирургическую или гормональную коррекцию. И уже если после лечения беременность не наступает, вторым этапом назначают протокол ЭКО.
Мифы коснулись и детского здоровья. Вопрос исследовали и в мире, и в Беларуси. Специфических заболеваний у детей, рождённых в результате ЭКО, медики не нашли. Это такие же дети, как и зачатые самостоятельно.
Около одного процента детей в год рождается в результате проведённого экстракорпорального оплодотворения. Эффективно ЭКО – примерно в 40% от всех циклов – это хорошие показатели и в белорусской, и в мировой практике. Но когда дело касается рождения ребенка, медики сражаются за каждую попытку. Ведь каждая новая человеческая жизнь – огромная радость.
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Полтора года назад в популярном интернет-ресурсе активно обсуждали новость о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Несколькими годами ранее от глиобластомы...
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