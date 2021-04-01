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Суды над оппозиционерами – участниками незаконных протестов в 2019-м – проходят в Гонконге
Источник материала: ОНТ
В Гонконге проходят суды над оппозиционерами, виновными в организации и участии в незаконных протестах 19-го года.
На скамье подсудимых семь человек. Среди обвинений также статьи – нарушение закона о национальной безопасности и мошенничество. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Приговор огласят сегодня.
Беспорядки в Гонконге вспыхнули на фоне намерения властей принять закон об экстрадиции, который позволил бы выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты и погромы длились несколько месяцев.
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В Гонконге проходят суды над оппозиционерами, виновными в организации и участии в незаконных протестах 19-го года. На скамье подсудимых семь человек. Среди...
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