Суды над оппозиционерами – участниками незаконных протестов в 2019-м – проходят в Гонконге

Источник материала: ОНТ

В Гонконге проходят суды над оппозиционерами, виновными в организации и участии в незаконных протестах 19-го года.





На скамье подсудимых семь человек. Среди обвинений также статьи – нарушение закона о национальной безопасности и мошенничество. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Приговор огласят сегодня.

Беспорядки в Гонконге вспыхнули на фоне намерения властей принять закон об экстрадиции, который позволил бы выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты и погромы длились несколько месяцев.

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