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Суды над оппозиционерами – участниками незаконных протестов в 2019-м – проходят в Гонконге

01.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суды над оппозиционерами – участниками незаконных протестов в 2019-м – проходят в Гонконге

В Гонконге проходят суды над оппозиционерами, виновными в организации и участии в незаконных протестах 19-го года.


На скамье подсудимых семь человек. Среди обвинений также статьи – нарушение закона о национальной безопасности и мошенничество. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Приговор огласят сегодня.

Беспорядки в Гонконге вспыхнули на фоне намерения властей принять закон об экстрадиции, который позволил бы выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты и погромы длились несколько месяцев

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В Гонконге проходят суды над оппозиционерами, виновными в организации и участии в незаконных протестах 19-го года. На скамье подсудимых семь человек. Среди...
 
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