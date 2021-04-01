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Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от ЧП в миллиард долларов

01.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от ЧП в миллиард долларов

Миллиард долларов. В такую сумму администрация Суэцкого канала оценила простой главной морской торговой артерии мира.


И именно её придется заплатить компании, чьё судно заблокировало проход другим кораблям.

Судно длиной 400 м перекрыло канал в начале прошлой недели. И только на этой удалось восстановить движение. За это время в очереди скопилось около полутысячи кораблей. 15% всего мирового судоходства проходит именно через Суэцкий канал. Каждый час мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов. До окончания расследования виновное судно не сможет покинуть канал.

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Миллиард долларов. В такую сумму администрация Суэцкого канала оценила простой главной морской торговой артерии мира. И именно её придется заплатить компании,...
 
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