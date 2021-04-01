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A1 сообщает о DDoS-атаке: у абонентов могут возникать трудности с доступом в интернет
Источник материала: ОНТ
Белорусский мобильный оператор A1 сообщает о DDoS-атаке на свои сервера. Из-за этого у абонентов оператора могут возникать трудности с доступом в интернет. Об этом со
Как отмечается в сообщении, технические специалисты компании проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О возобновлении стабильной работы будет сообщено, как только она будет восстановлена.
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Белорусский мобильный оператор A1 сообщает о DDoS-атаке на свои сервера. Из-за этого у абонентов оператора могут возникать трудности с доступом в интернет. Об этом...
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