30 апреля в Минске включат все городские фонтаны

Источник материала: ОНТ

Столичные фонтаны начнут работать уже в последнюю пятницу этого месяца – 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Сейчас водные сооружения проходят подготовку к предстоящему сезону: проводятся мероприятия по очистке сооружений, а также монтажу элементов и оборудования, снятых на зимний период, проводятся работы по наладке систем.

Всего на обслуживании унитарного предприятия «Минскзеленстрой» находятся 35 фонтанов. Двое из них – новые: фонтан «Молодежный» на пересечении улиц Пулихова и Первомайской, а также светомузыкальный фонтан на Свислочи, рядом с парком им. Я. Купалы.

Фото: БЕЛТА

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