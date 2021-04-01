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30 апреля в Минске включат все городские фонтаны
Источник материала: ОНТ
Столичные фонтаны начнут работать уже в последнюю пятницу этого месяца – 30 апреля. Об этом
Сейчас водные сооружения проходят подготовку к предстоящему сезону: проводятся мероприятия по очистке сооружений, а также монтажу элементов и оборудования, снятых на зимний период, проводятся работы по наладке систем.
Всего на обслуживании унитарного предприятия «Минскзеленстрой» находятся 35 фонтанов. Двое из них – новые: фонтан «Молодежный» на пересечении улиц Пулихова и Первомайской, а также светомузыкальный фонтан на Свислочи, рядом с парком им. Я. Купалы.
Фото: БЕЛТА
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Столичные фонтаны начнут работать уже в последнюю пятницу этого месяца – 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Сейчас водные сооружения...
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