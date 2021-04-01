Самые красивые актрисы 20 века. Кто они?

Источник материала: ОНТ

Безупречные прически, со вкусом подобранный макияж, элегантные платья и безумная харизма актрис 20-го века сделали эту эпоху «Золотым временем» кинематографа. Невозможно смотреть на этих потрясающих женщин без восхищения. Вопреки кодексу Хейса (запрет на поцелуи и откровенные сцены) сексуальность уже тогда ставили в определяющее звено успеха фильма. Посмотрим же на этих красавиц!

Мэрилин Монро



Фото: imidge.com.ua

Секс-символ прошлого века. Вряд ли найдется хоть один человек, не знающий американскую актрису. До сих пор ее образ копируют, фильмы с ней пересматривают до дыр, ее любят и восхищаются ее красотой. Наверняка, вы знаете фильмы с ее участием: «В джазе только девушки», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера», «Займемся любовью» и многие другие.

Наследники Мэрилин из года в год получаются по 5 млн. долларов за использование ее образов и прокат фильмов.

Грейс Келли



Фото: 101oblik.ru

Обладательница Оскара и звания самой кассовой актрисы того времени. Американская актриса в 1956 году вышла замуж за князя Монако Ренье III, является матерью ныне правящего князя. «Грейс Келли – единственная голливудская актриса, которая столь естественно и изящно носила белые перчатки. Даже наедине с собой она оставалась неизменно гламурной и элегантной», – говорил дизайнер Томми Хилфигер.

Самые известные работы Грейс: «Мария до Каллас», «Столетие американского кино», «Поймать вора», «Окно во двор», «В случае убийства набирайте М».

Одри Хепберн



Фото: 101oblik.ru

Безмерно талантливая обладательница Оскара было одной из самых грациозных актрис 20-го века. Она влюбляла в себя всех мужчин, которые хоть раз смотрели фильмы с ее участием. Критики вместо рецензий писали ей любовные письма, а именитые дизайнеры создавали одежду, вдохновляясь ее красотой.

Ее худоба, к сожалению, не являлась генетической особенностью. Это все последствия Второй мировой войны и затяжного голодания, что привело к нарушению обмена веществ.

Самые известные фильмы с Одри: «Римские каникулы», «Как украсть миллион», «Детский час», «Завтрак у Тиффани», «История монахини».

Элизабет Тейлор



Фото: e-w-e.ru

Одна из самых любимых телезрителями кинодива, оказавшая значительное влияние на мир кино и моды. Талантливая с рождения Элизабет нигде не обучалась актерскому мастерству, но при этом поражала поклонников своей игрой.

8 свадеб, 7 мужей (2 раза она вышла замуж за известного актера Ричарда Бертона, также 2 раза развелась), миллионная аудитория поклонников и тысячи разбитых сердец. Ее главной страстью были драгоценности, собственная коллекция насчитывала 269 изделий!

Лучшие фильмы с Элизабет Тейлор: «Укрощение строптивой», «Кошка на раскаленной крыше», «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Клеопатра», «Гигант»

Софи Лорен



Фото: muwhi.ru

В 14 лет получила свою первую награда в конкурсе красоты, где заняла первое место. В 73 года известная актриса снялась в обнаженном виде для известного календаря Pirelli. Софи Лорен удостоена многих высших наград, среди которых звезда на Аллее славы в Голливуде.

Талантливая Софи не сразу пробилась на лучшие роли. Создатели фильмов твердили в один голос, что она слишком полна, у нее длинный нос и огромные губы, которые не понравятся любителям кино. На пьедестал славы она встала лишь к середине 50-х годов.

Звезда мирового масштаба снялась в приблизительно 100 фильмов, самые известные из них: «Брак по-итальянски», «Необычный день», «Вчера, сегодня, завтра», «Чочара», «Подсолнухи».





По материалам сайтов: ivi.ru , 1tmn.ru , marieclaire.ru , peopletalk.ru

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