|
Лукашенко: Защита внутреннего рынка и отечественного производителя – вопрос номер один
Источник материала: ОНТ
Защита внутреннего рынка и отечественных производителей сегодня – вопрос номер один, – считает Президент. Для этих целей государство продолжит предпринимать соответствующие меры.
Александр Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера, а также министра антимонопольного регулирования и торговли. Речь шла о ценообразовании, инфляции и проблемах внутреннего рынка, в частности, о реализации отечественных товаров. Президент подчеркнул, что проблемные вопросы в этой сфере обозначили сами производители.
Также Александр Лукашенко акцентировал внимание на вопросах ценообразования. Президент настаивает на необходимости и дальше жёстко контролировать цены. За необоснованным их ростом должны следовать соответствующие меры. Этот вопрос на постоянном контроле Главы государства.
Что же касается защиты внутреннего рынка, Владимир Колтович добавил: ведомство не нацелено на какие-либо запретительные меры для импортёров. Стратегия – в создании системы поддержки отечественных производителей. Такого же подхода придерживается и Президент.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защита внутреннего рынка и отечественных производителей сегодня – вопрос номер один, – считает Президент. Для этих целей государство продолжит предпринимать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)