Лукашенко: Защита внутреннего рынка и отечественного производителя – вопрос номер один

Источник материала: ОНТ

Защита внутреннего рынка и отечественных производителей сегодня – вопрос номер один, – считает Президент. Для этих целей государство продолжит предпринимать соответствующие меры.





Александр Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера, а также министра антимонопольного регулирования и торговли. Речь шла о ценообразовании, инфляции и проблемах внутреннего рынка, в частности, о реализации отечественных товаров. Президент подчеркнул, что проблемные вопросы в этой сфере обозначили сами производители.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер, во-первых, для защиты внутреннего рынка и здесь же – для защиты отечественного производителя. Здесь нам мудрить, прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления, начиная от продовольственных, заканчивая непродовольственными товарами. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Я не буду их называть эти компании, но очень жаль, Владимир Васильевич, что это не от вас Президенту информация поступила. Это говорит о том, что поручения, которые даны Президентом вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам, правительство мы из этого списка не исключаем, естественно, эти поручения, как минимум, не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать калёным железом. Поэтому вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного производителя – вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой, но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок».

Также Александр Лукашенко акцентировал внимание на вопросах ценообразования. Президент настаивает на необходимости и дальше жёстко контролировать цены. За необоснованным их ростом должны следовать соответствующие меры. Этот вопрос на постоянном контроле Главы государства.

Что же касается защиты внутреннего рынка, Владимир Колтович добавил: ведомство не нацелено на какие-либо запретительные меры для импортёров. Стратегия – в создании системы поддержки отечественных производителей. Такого же подхода придерживается и Президент.

Фото: БЕЛТА

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