"Никакого коллапса": о чем говорит размер госдолга Беларуси ― Авдонин

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Никакого коллапса: о чем экономисту говорит размер госдолга Беларуси

Ситуация с внешним долгом полностью укладывается в политику Министерства финансов и Национального банка, которые ориентированы на стабильное функционирование нашей экономики, отметил в комментарии на радио Sputnik экономист, эксперт БИСИ Алексей Авдонин.

"Самое главное в том, что наша страна, как и все остальные страны, на международном рынке заимствований является в первую очередь надежным плательщиком. Мы выполнили все свои обязательства по предыдущим займам, и если нам дают новые займы, то доверие к нам высокое как к заемщику. Это самое важное", ― убежден Авдонин.

Нельзя оперировать исключительно тем, что долг растет или уменьшается, либо пытаться как-то манипулировать цифрами, отмечает экономист. Надо понимать, что у Беларуси стабильное финансово-экономическое положение, которое дает ей возможность успешно действовать как на международном финансовом рынке, так и на внутреннем финансовом рынке по займу денежных средств в интересах всей экономики, рассуждает эксперт.

"Если вчитываться в цифры, а не поддаваться заголовкам в оппозиционных СМИ, становится понятно, что у нас заимствования, которые проводятся на внутреннем и внешних рынках, полностью укладываются в политику, проводимую нашими ключевыми институтами в финансово-экономической сфере. И ничего сверхъестественного, что могло бы привести к некому коллапсу нашей экономики и финансов, абсолютно нет", ― говорит Авдонин.

Ранее стало известно, что госдолг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей, из этой суммы внешний долг достиг $18,3 млрд, внутренний – 11,7 млрд рублей, сообщило Министерство финансов Беларуси. При этом внешний долг практически не изменился с января 2021 года, но начал расти внутренний долг, прибавив с начала года 1,8 млрд рублей.

Также ранее были опубликованы данные Всемирного банка , согласно которым долг Беларуси перед РФ составляет 8,1 миллиарда долларов, это первый пункт в списке заемщиков РФ по сумме долга. Глава российского Минфина Антон Силуанов назвал Беларусь " надежным заемщиком , с которым не было прецедентов нарушения сроков возврата займов".

К примеру, задолженность Беларуси перед Газпромом составляет "чуть меньше 330 миллионов долларов США, а объем кредита из Евразийского фонда, который мы обсуждаем, составляет 500 миллионов, это полный расчет перед нашей газовой компанией", рассказал Силуанов.

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