|
"Никакого коллапса": о чем говорит размер госдолга Беларуси ― Авдонин
01.04.2021 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Самое главное в том, что наша страна, как и все остальные страны, на международном рынке заимствований является в первую очередь надежным плательщиком. Мы выполнили все свои обязательства по предыдущим займам, и если нам дают новые займы, то доверие к нам высокое как к заемщику. Это самое важное", ― убежден Авдонин.
Нельзя оперировать исключительно тем, что долг растет или уменьшается, либо пытаться как-то манипулировать цифрами, отмечает экономист. Надо понимать, что у Беларуси стабильное финансово-экономическое положение, которое дает ей возможность успешно действовать как на международном финансовом рынке, так и на внутреннем финансовом рынке по займу денежных средств в интересах всей экономики, рассуждает эксперт.
"Если вчитываться в цифры, а не поддаваться заголовкам в оппозиционных СМИ, становится понятно, что у нас заимствования, которые проводятся на внутреннем и внешних рынках, полностью укладываются в политику, проводимую нашими ключевыми институтами в финансово-экономической сфере. И ничего сверхъестественного, что могло бы привести к некому коллапсу нашей экономики и финансов, абсолютно нет", ― говорит Авдонин.
Ранее стало известно, что госдолг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей, из этой суммы внешний долг достиг $18,3 млрд, внутренний – 11,7 млрд рублей, сообщило Министерство финансов Беларуси. При этом внешний долг практически не изменился с января 2021 года, но начал расти внутренний долг, прибавив с начала года 1,8 млрд рублей.
Также ранее были опубликованы данные
К примеру, задолженность Беларуси перед Газпромом составляет "чуть меньше 330 миллионов долларов США, а объем кредита из Евразийского фонда, который мы обсуждаем, составляет 500 миллионов, это полный расчет перед нашей газовой компанией", рассказал Силуанов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появившаяся в СМИ информация Министерства финансов о внешнем и внутреннем долге Беларуси, который на 1 марта 2021 года суммарно составил 59,5 млрд рублей, не должна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)