Еще четыре советских самолета продали на аукционе в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Четыре самолета "Ан-2", выпущенных в период с 1983 по 1988 год, ушли с молотка на аукционе в Могилеве, рассказали Sputnik в могилевском филиале Института недвижимости и оценки.

Кто стал владельцами "кукурузников", неизвестно, однако есть данные, за сколько они были проданы – за 4248 рублей (почти 1 620 долларов на сегодняшний курс Нацбанка). Первоначально самолеты стоили чуть больше 12 тысяч рублей, однако затем стоимость лотов была снижена.

В свое время "Ан-2" состояли на учете авиаотряда хозяйства "Бель" Кричевского района. Несколько лет назад сельхозпредприятие было признано банкротом, после чего решило распродать часть техники, пояснила аукционист Светлана Андреенко.

Из всех ранее заявленных лотов пока что не купили самый дорогой "кукурузник" – за него хозяйство просит чуть более 21 тысячи рублей (8 тысяч долларов) с учетом НДС. Изначально он стоил 63 тысячи рублей. Самолет не новый (1985 года), а цена объясняется тем, что в отличие от других бортов он не так давно прошел контрольно-восстановительный ремонт.

Когда будет назначен аукцион, на котором попытаются продать последний "кукурузник", еще неизвестно. Итоговую цену, скорее всего, максимально занизят. Всего хозяйство с начала года выставляло на аукцион семь самолетов. Во время первого (15 января) реализовали один самолет, второй раз публичные торги прошли 26 февраля, где также был продан один "Ан-2".

Авиаотрядов сельхозавиации уже не осталось в Беларуси, ранее они использовались для обработки полей химикатами.