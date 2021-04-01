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Школьные каникулы завершаются – ГАИ призывает быть внимательнее

01.04.2021 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Госавтоинспекция усиливает контроль соблюдения водителями ПДД, особенно у подъездов к школам. Это продиктовано тем, что у детей завершились весенние каникулы и всем участникам дорожного движения необходимо быть особенно внимательными, сообщает главное управление ГАИ МВД.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в Беларуси 2 апреля начнется республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей". Она посвящена предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и продлится до 9 апреля.

"За три месяца текущего года на дорогах страны погибли 5 детей (3 пассажира и 2 пешехода) и 65 получили травмы. 70% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых", - подчеркнули в ГАИ.

Напомним, 29 марта интернет облетела съемка, сделанная видеорегистратором одного из автовладельцев. На столичном проспекте Победителей едва не случилась трагедия, когда девочка выскочила за собакой на дорогу и чуть не угодила под колеса машин. Повезло, что автомобили ехали не очень быстро и успели вовремя затормозить.

Дети на дорогах

ГАИ убедительно просит родителей позаботиться о безопасности детей в транспорте и еще раз напомнить юным пешеходам, велосипедистам и любителям езды на самокатах правила безопасного поведения на дороге и пересечения проезжей части.

Инспекторы внимательно проследят, как водители соблюдают скоростной режим, правила проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей.

Во время акции будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге.

В учреждениях образования пройдут встречи, лекции, занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах. Они также расскажут о выборе мест для безопасного катания на самокатах, роликах, велосипедах, скейтбордах, гироскутерах.

Будут также обследованы подъездные пути к школам, чтобы вовремя устранить выявленные недостатки.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Со 2 апреля в Беларуси пройдет республиканская акция "Берегите детей". Госавтоинспекция призывает взрослых стать примером для юных пешеходов и велосипедистов.
 
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