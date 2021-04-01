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$200 за «квадрат», или $9000 за комнату. В Минске с аукциона продали старое общежитие

01.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В крупных городах старые общежития часто реконструируют под новые нужды: например, отделяют санузел в каждой комнате и превращают их в микроквартиры со всеми удобствами. Что сделает новый собственник со старым общежитием Минского завода автоматических линий на Фроликова, 11, в Минске — пока неизвестно, однако четырехэтажная сталинка общей площадью 2319 кв. м ушла с молотка за 1 197 000 руб., сообщают «Минск-Новости», что эквивалентно $456 тыс. В данный момент здание бывшего общежития зарегистрировано как нежилое, однако при необходимости его назначение можно сменить.

Четырехэтажное общежитие было построено в 1956 году, в нем 51 комната. Оно пустует больше 10 лет и на момент закрытия остро нуждалось в капремонте. Если с высокими потолками общежитию повезло, то с расположением не особенно. До метро «Тракторный завод» — 20 минут ходу. Центр города близко, но микрорайон со всех сторон отрезан от него промзонами. Модный хостел для туристов здесь не сделаешь.

Расположенное в Партизанском районе пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционных торгах по цене, в пять раз превышающей начальную. Как распорядится общежитием собственник — покажет время.

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Теги: Минск
 
 
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В крупных городах старые общежития часто реконструируют под новые нужды: например, отделяют санузел в каждой комнате и превращают их в микроквартиры со всеми...
 
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