Впервые в истории серийную Kia сравнили с моделями класса Ferrari. Кто оказался быстрее?

Источник материала: Onliner

Kia Stinger заставил многих людей пересмотреть свое отношение к корейскому бренду. Спортивный заднеприводный седан по своим повадкам больше похож на какого-нибудь премиального «немца». А теперь взгляните, что творит новенький электрокар Kia EV6.

Компания Kia решила сравнить динамику новоиспеченной модели на четверти мили. На линии старта кроме EV6 — Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911, Mercedes-AMG GT и McLaren 570S. Из них только Urus может потягаться с Kia вместимостью салона и пригодностью для ежедневной эксплуатации. Несмотря на то, что ролик снимала компания Kia, EV6 оказался не самым быстрым в этом секстете.

В движение топовую версию Kia EV6 приводят два мощных электродвигателя суммарной отдачей 585 л. с. и 740 Н∙м. До сотни такой Kia разгоняется за 3,5 секунды. На нашей памяти впервые стоковый серийный Kia кто-то всерьез сравнил с настоящими спорткарами по динамике разгона.