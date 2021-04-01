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Два автомобиля перестраиваются, и BMW летит на трамвайные пути. Водитель быстро ехал, но бежал еще быстрее (видео)

01.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником worm_gary опубликовал видео, на которое попало вчерашнее происшествие на улице Долгобродской в Минске. Citroen перестраивался, перестраивался и BMW. Казалось, будет столкновение, но водитель BMW ушел от удара, вылетев на трамвайные пути.

Транспортные средства двигались по улице Долгобродской со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Уральской. Крайняя правая полоса занята припаркованными автомобилями, а в средней движется автобус, замедляя движение остальных. Водитель BMW планировал проскочить в свободный левый ряд. Но туда же стал перестраиваться Citroen.

В результате, чтобы избежать столкновения, водитель BMW выехал на трамвайные пути. Судя по видео, для машины это было жестко, возможно, получены повреждения. После всего случившегося водитель BMW выскочил из машины и бегом стал догонять Citroen.

Автор видео, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту Onliner, что на место вызывали ГАИ.

За рулем Citroen, как сообщается, была девушка, worm_gary переслал нам ее пояснения: «Я хотела в левую полосу перестроиться, а BMW резко выехал из первой полосы в третью. Я это увидела и успела затормозить, но BMW вылетел. Воитель побежал за мной, потому что думал, что я не останавливаюсь. Я припарковалась. Приехали сотрудники ГАИ и разобрались: он виновен».

Как отметил наш читатель, девушка из Citroen благодарна за видеоматериал, который предоставил водитель грузовика.

Напомним, что согласно Правилам дорожного движения (п. 59) при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Пользователь нашего форума с ником worm_gary опубликовал видео, на которое попало вчерашнее происшествие на улице Долгобродской в Минске. Citroen перестраивался,...
 
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