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В телеге сегодня. «Народ не тот»

01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о причинах коррупции в России. Рунет отреагировал.

В телеге сегодня. «Народ не тот»

«Народ не тот.

Если чиновник берет взятку, то виноват тот, кто дает взятку.

Если пропагандист врет, то виноват тот, кто слушает.

Если командир отдает преступные приказы, то виноват тот, кто их исполняет.

Если сажают невинного, то виноват невиновный, потому что подставился.

Если общество начинает выказывать недовольство обнаглевшей властью, то это незрелое общество», – пишет телеграм-канал Yoba media.

 
 
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о причинах коррупции в России. Рунет отреагировал.
 
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