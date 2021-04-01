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"Били головой об автозак": правозащитники подготовили интерактивную карту мест пыток
Источник материала: Партизан
Правозащитники из «Правовой инициативы» запустили интерактивную карту мест пыток, на которой отмечены точки в разных городах, где беларусы подверглись разного рода насилию со стороны силовиков и другим пыткам.
На
При наведении на отметку появляется более подробная история, что произошло в этом месте.
На карте отображены сводные результаты мониторинга анкет, собранных со слов и документов потерпевших людей, которые свидетельствовали о пережитых пытках.
Правозащитники приглашают и других беларусов, переживших пытки, дополнить карту новыми отметками. Для этого нужно заполнить анкету.
Кроме карты также появилась
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Правозащитники из «Правовой инициативы» запустили интерактивную карту мест пыток, на которой отмечены точки в разных городах, где беларусы подверглись разного...
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