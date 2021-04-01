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Saxo Bank предсказал обвал российскому рублю. И что будет с нашим?

01.04.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский валютный рынок находится на пороге нового заметного падения курса рубля, считают аналитики датского Saxo Bank.

По их прогнозу, спикировать на новое «дно» рубль может уже во втором квартале, к концу которого курс доллара поднимется до 80 рублей, а евро обновит максимум с 2014 года - 96 рублей.

От падения, как считают в Saxo, рубль не удержит ни общее ослабление доллара, ни рост цен на нефть.

В банке прогнозируют, что американская валюта возобновит снижение на форексе во втором квартале на фоне вливаний ФРС, финансирующей дефицит бюджета США, а «черное золото» вернется к отметке 68 долларов за баррель Brent, благодаря вакцинации и сделке ОПЕК+ по ограничению поставок. 

«Сырьевой сектор продолжит расти, поэтому промышленные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете. Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, будет увеличиваться, что приведет к ослаблению рубля и снижению доступности финансирования на западных рынках», - пишет Saxo.

«Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США», - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, пишет Finanz.

Он прогнозирует, что на фоне ускорения инфляции, бьющей рекорды с 2016 года, ЦБ РФ пойдет на резкое повышение ключевой ставки - с текущих 4,5% до 5,5% годовых уже к концу второго квартала.

С учетом, что слабый российский рубль не выгоден беларуским производителям, удерживать курс Нацбанку окажется себе дороже. А с учетом замаячивших на горизонте американских санкций удерживать наш рубль по отношению к доллару и вовсе может оказаться непосильной задачей. Похоже, у беларуского рубля незавидное будущее.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский валютный рынок находится на пороге нового заметного падения курса рубля, считают аналитики датского Saxo Bank.
 
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