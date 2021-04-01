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Сделано в Беларуси: в Минске произведут первую партию «Спутника V»
01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первые 100 тысяч доз российского препарата «Спутник V» выпустят в Беларуси в середине апреля. Об этом заявили в Минздраве, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Партия будет промышленной и с нее начнется массовая вакцинация жителей страны. В одной вакцине – две дозы препарата. А ежемесячно планируют выпускать по 500 тысяч. За следующие два месяца в стране планируют привить почти миллион человек. На данный момент вакцинацию прошли больше 60 тысяч белорусов.
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На данный момент вакцинацию прошли больше 60 тысяч белорусов.
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