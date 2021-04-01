Сделано в Беларуси: в Минске произведут первую партию «Спутника V»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые 100 тысяч доз российского препарата «Спутник V» выпустят в Беларуси в середине апреля. Об этом заявили в Минздраве, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Партия будет промышленной и с нее начнется массовая вакцинация жителей страны. В одной вакцине – две дозы препарата. А ежемесячно планируют выпускать по 500 тысяч. За следующие два месяца в стране планируют привить почти миллион человек. На данный момент вакцинацию прошли больше 60 тысяч белорусов.