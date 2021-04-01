Медикам, сражавшимся с COVID-19, посвятили выставку. В event-пространство пришли из МЧС и санстанции

Источник материала: Tut.by

В event-пространстве «Месца» на Революционной на днях открылась выставка проекта «Машина дышит, а я — нет» . Он посвящен белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год. Выставка должна была работать до 17 апреля, но сегодня у пространства нашли нарушения санстанция и МЧС, сообщили организаторы. Придется закрываться.



Открытие выставки. Фото предоставлены организаторами

Что это за выставка?

Выставка «Машина дышит, а я — нет» открылась в Минске 30 марта. Проект посвящен белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «ЗВЕНО».

Авторы проекта считают, что невозможно молчать о героизме, который проявили врачи в борьбе с пандемией. В программе проекта и выставки — фотографии Алеся Пилецкого (TUT.BY) из «грязной зоны», личные истории докторов из 2020-го и пациентов, сражавшихся с болезнью, а также тема объединения белорусов для решения проблем.

В программе значились выступления известных врачей. Например, встреча с анестезиологом-реаниматологом Владимиром Мартовым (3 апреля), врачом-инфекционистом Никитой Соловьем, анестезиологом-реаниматологом, кандидатом медицинских наук Андреем Витушкой (8 апреля), хирургом Минского научно-практического центра хирургии, транспланталогии и гематологии Дмитрием Маркеловым и другими. Запланированы также лекции философов и социологов. Встречи должны были проходить в офлайн и онлайн-форматах, в первом варианте организаторы обеспечивали посетителей средствами индивидуальной защиты.









Что случилось сегодня?

Сегодня в «Месца» пришли из МЧС и санитарной станции — у них появились вопросы к event-пространству. С завтрашнего дня (2 апреля) площадка закрывается до устранения нарушений.

— К нам пришли из санстанции: сказали, что пришла анонимная жалоба, что в нашем пространстве не соблюдаются санитарные нормы, — рассказала TUT.BY администратор «Месца» Александра. — Приходили и из МЧС — проверяли помещение. Написали, что у нас инструкция по пожарной безопасности не соответствует нормам, хотя в МЧС у нас же эту инструкцию и принимали. Нашли какие-то нарушения по планировке, материалам, пожарной сигнализации. Рекомендовали закрыться до устранения нарушений. Завтра закрываемся на какое-то время.

«Месца» работает в Минске с 6 ноября 2019 года. Представительница пространства добавила, что не знает, связан ли приход проверяющих с выставкой, которая только что запустилась в их помещениях.

Представители проекта «Машина дышит, а я — нет» говорят, что «вряд ли это все — совпадение», а мероприятия и выставку планируют перевести в онлайн-формат.

За новостями проекта можно следить здесь: Facebook , Instagram .











