|
Возле «Грушевки» построят новый ЖК для нуждающихся. Застройщик показал, каким он будет
Источник материала: Tut.by
Государственное предприятие «УКС Запад» построит многоэтажные дома в районе пересечения улиц Розы Люксембург и Щорса, рядом со станцией метро «Грушевка». Жилье будет предназначено для очередников, в первую очередь — для многодетных. Об этом
Участок под застройку находится на месте частного сектора (15 домов), который надо снести и предоставить его жителям компенсации. Вот примерные границы этой земли:
Здесь построят несколько панельных домов по 6−10 этажей со встроенными помещениями общественного назначения. Рядом построят многоуровневый паркинг.
Открытые парковки разместят за пределами дворов жилого комплекса, которые будут максимально закрыты от машин. В них разместят детские площадки, площадки отдыха взрослых и спортивные площадки. Между домами будут пешеходные дорожки.
Для озеленения применят деревья декоративных лиственных и хвойных пород, хвойные, красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники.
В 2021 году «УКС Запад» приступил к разработке проекта застройки.
Строительство многоквартирных домов предназначено для людей, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска.
Как отмечает в своем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок под застройку находится на месте частного сектора, который надо снести и предоставить его жителям компенсации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)