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Возле «Грушевки» построят новый ЖК для нуждающихся. Застройщик показал, каким он будет

01.04.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственное предприятие «УКС Запад» построит многоэтажные дома в районе пересечения улиц Розы Люксембург и Щорса, рядом со станцией метро «Грушевка». Жилье будет предназначено для очередников, в первую очередь — для многодетных. Об этом сообщается на сайте «УКС Запад».


Изображение с сайта «УКС Запад»

Участок под застройку находится на месте частного сектора (15 домов), который надо снести и предоставить его жителям компенсации. Вот примерные границы этой земли:

Здесь построят несколько панельных домов по 6−10 этажей со встроенными помещениями общественного назначения. Рядом построят многоуровневый паркинг.


Изображение: «УКС Запад»

Открытые парковки разместят за пределами дворов жилого комплекса, которые будут максимально закрыты от машин. В них разместят детские площадки, площадки отдыха взрослых и спортивные площадки. Между домами будут пешеходные дорожки.


Изображение: «УКС Запад»

Для озеленения применят деревья декоративных лиственных и хвойных пород, хвойные, красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники.

В 2021 году «УКС Запад» приступил к разработке проекта застройки.


Изображение: «УКС Запад»

Строительство многоквартирных домов предназначено для людей, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска.

Как отмечает в своем телеграм-канале эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская, через дорогу от этого ЖК строится жилой комплекс «Матвеевский». И теперь получится так, что окна части жителей «Матвеевского» будут смотреть на паркинг. Поэтому, выбирая жилье напротив частного, сектора нужно тщательно изучать вопрос будущего этих усадеб.

 
Теги: Минск
 
 
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