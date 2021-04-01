ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые предположили, чем может быть вызвано таинственное свечение из центра Млечного Пути

01.04.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Таинственное свечение, исходящее из центра Млечного Пути, может быть следствием аннигиляции темной материи. Об этом пишет Live Science со ссылкой на журнал Physical Review D.


Изображение: Mattia Di Mauro /ESO/Fermi-Lat

Согласно новому исследованию, частицы тяжелой темной материи могут сталкиваться в центре галактики, создавая элементарные частицы, а также гамма-лучи — необъяснимый свет, исходящий из центра галактики.

Источник этого необъяснимого света, называемый превышением ГэВ в Центре Галактики (Galactic Center GeV Excess, GCE), обсуждался учеными с момента его открытия в 2009 году. При анализе данных, полученных с космического гамма-телескопа Ферми, ученые заметили слабое свечение гамма-лучей. С тех пор специалисты предложили целый ряд возможных источников — от темной материи до более традиционных источников, таких как чрезвычайно быстро вращающиеся звезды, называемые миллисекундными пульсарами.

Теперь Маттиа Ди Мауро — исследователь итальянского Национального института ядерной физики (INFN) в Турине — предположил, что причиной может служить таинственная темная материя и ее аннигиляция.

В новом анализе Ди Мауро тщательно изучил превышение гамма-излучения, чтобы нанести на карту его положение, форму и уровни энергии. Результаты показали, что свечение было довольно сферическим и расположено в середине Млечного Пути.

Как пишет «Популярная механика», хотя до сих пор никто не видел света или волн, излучаемых темной материей, ученые потратили много лет на поиски светящихся побочных эффектов — «аннигиляций темной материи», событий, которые могли бы наконец раскрыть истинную природу темной материи. Эти аннигиляции могут наблюдаться, если темная материя состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMP) — это лишь одно из объяснений данного загадочного вещества.

Когда WIMP и его аналог из антивещества сталкиваются, они уничтожают друг друга, испуская при этом гамма-лучи, нейтрино и космические лучи (по крайней мере, так предполагают созданные модели). Эти аннигиляции могут быть источником ГэВ, хотя это и сложно подтвердить.

В последующем исследовании, опубликованном в базе данных препринтов arXiv, Ди Мауро и его коллега из Швеции Мартин Вольфганг Винклер изучили, что гамма-излучение может рассказать об этой темной материи.

Результаты показывают, что частицы темной материи имеют массу около 60 гигаэлектронвольт, что примерно в 60 раз больше массы протона. Когда эти частицы темной материи сталкиваются, они могут аннигилировать, порождая мюоны и антимюоны или электроны и позитроны. Если эта гипотеза верна, то такие частицы темной материи могут быть созданы и обнаружены здесь, на Земле, с помощью существующих приборов, таких как Большой адронный коллайдер, и помогут ученым сузить круг их поиска.

Однако не всех ученых убедили новые результаты. Несколько групп ранее исключили вклад в ГэВ частиц темной материи с массой менее 400 гигаэлектронвольт. Другие скептики утверждают, что избыток света исходит от неоткрытых звезд, которые, возможно, удастся увидеть в будущем с помощью более мощных телескопов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это свечение в центре Млечного Пути годами озадачивало ученых
 
Новости дня
Новости разные
 
На Менскім малаказаводзе № 1, адкуль масава звольніліся работнікі, мяняюць кіраўніка — «страціў кантакт з калектывам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by