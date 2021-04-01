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Ученые предположили, чем может быть вызвано таинственное свечение из центра Млечного Пути
Источник материала: Tut.by
Таинственное свечение, исходящее из центра Млечного Пути, может быть следствием аннигиляции темной материи. Об этом
Согласно новому исследованию, частицы тяжелой темной материи могут сталкиваться в центре галактики, создавая элементарные частицы, а также гамма-лучи — необъяснимый свет, исходящий из центра галактики.
Источник этого необъяснимого света, называемый превышением ГэВ в Центре Галактики (Galactic Center GeV Excess, GCE), обсуждался учеными с момента его открытия в 2009 году. При анализе данных, полученных с космического гамма-телескопа Ферми, ученые заметили слабое свечение гамма-лучей. С тех пор специалисты предложили целый ряд возможных источников — от темной материи до более традиционных источников, таких как чрезвычайно быстро вращающиеся звезды, называемые миллисекундными пульсарами.
Теперь Маттиа Ди Мауро — исследователь итальянского Национального института ядерной физики (INFN) в Турине — предположил, что причиной может служить таинственная темная материя и ее аннигиляция.
В новом анализе Ди Мауро тщательно изучил превышение гамма-излучения, чтобы нанести на карту его положение, форму и уровни энергии. Результаты показали, что свечение было довольно сферическим и расположено в середине Млечного Пути.
Как
Когда WIMP и его аналог из антивещества сталкиваются, они уничтожают друг друга, испуская при этом гамма-лучи, нейтрино и космические лучи (по крайней мере, так предполагают созданные модели). Эти аннигиляции могут быть источником ГэВ, хотя это и сложно подтвердить.
В последующем исследовании, опубликованном в базе данных препринтов
Результаты показывают, что частицы темной материи имеют массу около 60 гигаэлектронвольт, что примерно в 60 раз больше массы протона. Когда эти частицы темной материи сталкиваются, они могут аннигилировать, порождая мюоны и антимюоны или электроны и позитроны. Если эта гипотеза верна, то такие частицы темной материи могут быть созданы и обнаружены здесь, на Земле, с помощью существующих приборов, таких как Большой адронный коллайдер, и помогут ученым сузить круг их поиска.
Однако не всех ученых убедили новые результаты. Несколько групп ранее исключили вклад в ГэВ частиц темной материи с массой менее 400 гигаэлектронвольт. Другие скептики утверждают, что избыток света исходит от неоткрытых звезд, которые, возможно, удастся увидеть в будущем с помощью более мощных телескопов.
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Это свечение в центре Млечного Пути годами озадачивало ученых
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