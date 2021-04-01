|
НАТО и учения "Запад-2021": интервью с военным экспертом Алексеем Леонковым
01.04.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Помимо белорусско-российских учений, эксперт рассказывает о динамике перевооружения стран постсоветского пространства и государств, которые намерены интегрироваться в НАТО или уже вступили в альянс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью белорусские и российские военные примут участие в масштабных военных учениях "Запад-2021". Об этом и других событиях смотрите в интервью с военным экспертом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)