В Гомеле открылся офис IT-компании LeverX Group

LeverX Group открыла офис в Гомеле, который стал четвертым в Беларуси (три остальные находятся в Минске). Современно оборудованный офис расположился в центре IT-индустрии города — Гомельском технопарке.





LeverX Group уже более 17 лет является сертифицированным партнером немецкой компании SAP, а в 2020 году получила статус SAP Global Strategic Supplier for Technical Services. Услуги компании оценили более 400 клиентов по всему миру.

Также компания развивает отдельное направление разработки под брендом Emerline, создает собственные мобильные продукты и активно сотрудничает со стартапами. Особое внимание Emerline уделяет работе с инновационным стеком технологий, включая IoT, AR, AI, Machine Learning и Data Science.

В гомельском офисе LeverX Group уже открыты вакансии на позиции рекрутера, Java-программиста, Node.js-, .Net-, Go- и ABAP-разработчика и другие.

Для тех, у кого нет опыта в IT, но есть высшее образование, знание английского языка и желание развиваться в этой сфере, LeverX Group предлагает пройти бесплатные IT-курсы по различным направлениям.

Компания планирует плодотворное сотрудничество с региональными университетами, где эксперты LeverX Group планируют вести авторский курс лекций.

«Открытие нового подразделения связано с планами компании расширить в 2021 году свое присутствие в Беларуси и за рубежом. Гомель — второй по численности населения город Беларуси, здесь развита инфраструктура и промышленность, а университеты готовят высококвалифицированных специалистов. У Гомеля есть большой потенциал стать одним из IT-центров страны. Со своей стороны LeverX Group предоставит отличные карьерные возможности и столичные условия работы для специалистов, а также будет развивать IT-направление в этом регионе», — отметил СЕО LeverX Group Евгений Понявин.

LeverX Group — международная IT-компания, объединившая две команды: LeverX и Emerline. Сегодня здесь работают более 900 человек. Офисы компании размещены в Беларуси, США, Австрии, Польше, Украине, Латвии, Узбекистане, России.

LeverX является партнером немецкой компании SAP, разрабатывает и внедряет SAP-решения для таких крупных компаний, как KIA Motors, «KAMAЗ», BMW, Home Credit Bank, PepsiCo и других.

Emerline занимается разработкой Web- и Mobile-решений как для стартапов, так и для крупного бизнеса из Западной Европы и США. Кроме того, в портфеле компании есть собственные продукты.