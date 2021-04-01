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Папа Франциск призвал в апреле молиться за людей, борющихся за права в условиях диктатуры и авторитаризма

01.04.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Основные молитвы папы римского Франциска в течение всего апреля будут связаны с фундаментальными правами человека.

Папа Франциск призвал в апреле молиться за людей, борющихся за права в условиях диктатуры и авторитаризма
Фото pixabay.com

Как отмечается в документе, появившемся на сайте Всемирной сети молитвы папы — организации, которая продвигает темы молитвенных прошений, сформулированные понтификом и предложенные всему католическому костелу, «мы молимся за тех, кто рискует своей жизнью, борясь за фундаментальные права при диктатурах, авторитарных режимах и даже в демократических странах, оказавшихся в кризисе».

Напомним, глава Святого престола 16 августа 2020 года, спустя неделю после президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов против фальсификаций и насилия со стороны силовиков во время воскресной встречи с верующими на молитве «Ангел Господень» обратил внимание на ситуацию в нашей стране.

«Мои мысли направляю к дорогой Беларуси, — цитировал понтифика новостной портал Ватикана. — С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».

Впоследствии глава католической церкви публично не обращался к теме непрекращающегося кризиса в Беларуси. В то же время понтифик вмешался в ситуацию с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который в конце августа прошлого года был фактически изгнан из страны за публичное осуждение насилия, призывы к примирению и диалогу.

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Основные молитвы папы римского Франциска в течение всего апреля будут связаны с фундаментальными правами человека.
 
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