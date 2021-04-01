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Видеоблогер протестировал видеокарту NVIDIA RTX 4090, но есть подвох (видео)
Источник материала: Onliner
К сожалению (или к счастью) 1 апреля хоть и остается официальным Днем дурака, но вот шуток звучит куда меньше. А те, что есть, раскусить непросто. Видеоблогер под псевдонимом Captains Workspace решил немного разбавить грусть, представив небольшой обзор видеокарты NVIDIA RTX 4090.
Такая, согласно описанию, потребляет 1 кВт энергии, но ради пользователей производитель оснастил GPU двумя встроенными блоками питания — они подключаются напрямую в сеть в обход БП компьютера. В первоапрельской RTX 4090 насчитывается 18 000 ядер Cuda и 232 RT-ядер. Плюс имеется 48 ГБ памяти GDDR7 — должно хватить на все. Соответствующая и система охлаждения.
Чтобы измерить производительность видеокарты, Captains Workspace запустил бенчмарк. Видеокарта выдала внушительный fps более 30 тыс., однако затем в рендер вмешалась «твоя мамка».
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1837 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
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К сожалению (или к счастью) 1 апреля хоть и остается официальным Днем дурака, но вот шуток звучит куда меньше. А те, что есть, раскусить непросто. Видеоблогер под...
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