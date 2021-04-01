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Видеоблогер протестировал видеокарту NVIDIA RTX 4090, но есть подвох (видео)

01.04.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К сожалению (или к счастью) 1 апреля хоть и остается официальным Днем дурака, но вот шуток звучит куда меньше. А те, что есть, раскусить непросто. Видеоблогер под псевдонимом Captains Workspace решил немного разбавить грусть, представив небольшой обзор видеокарты NVIDIA RTX 4090.

Такая, согласно описанию, потребляет 1 кВт энергии, но ради пользователей производитель оснастил GPU двумя встроенными блоками питания — они подключаются напрямую в сеть в обход БП компьютера. В первоапрельской RTX 4090 насчитывается 18 000 ядер Cuda и 232 RT-ядер. Плюс имеется 48 ГБ памяти GDDR7 — должно хватить на все. Соответствующая и система охлаждения.

Чтобы измерить производительность видеокарты, Captains Workspace запустил бенчмарк. Видеокарта выдала внушительный fps более 30 тыс., однако затем в рендер вмешалась «твоя мамка».

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К сожалению (или к счастью) 1 апреля хоть и остается официальным Днем дурака, но вот шуток звучит куда меньше. А те, что есть, раскусить непросто. Видеоблогер под...
 
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