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По четырем квадратам ученые смогли выявить людей с депрессией. Посмотрите на эти картинки
Источник материала: Tut.by
Группа исследователей из Хельсинкского университета провела эксперимент и показала людям два вида картинок. В них испытуемые сравнивали яркость и контрастность простых узоров. Здоровые и люди с подтвержденной депрессией некоторые из квадратов восприняли по-разному.
Исследование,
В тесте на яркость (квадраты А и В) участники сравнивали воспринимаемую яркость однородных пятен при изменении яркости фона. В тесте на подавление контраста (квадраты С и D) — воспринимаемый контраст решеток.
Картинки протестировали на 111 пациентах, которые переживают клиническую
Оказалось, что две группы воспринимают картинки по-разному. Яркость они оценивали примерно одинаково, но восприятие контраста отличалось. Пациенты, страдающие депрессией, слабее воспринимали визуальную иллюзию, представленную в узорах, и сильнее — контраст изображения. Так, контраст «стерся» для здоровых пациентов на 20%, а для людей с депрессией — на 5%.
Ученые предположили, что пациенты с депрессией видят мир контрастнее из-за уменьшения ретинальных или кортикальных сигналов в мозге. Это происходит при различных типах депрессии и частично нормализуется после ремиссии, говорится в исследовании.
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Группа исследователей из Хельсинкского университета провела эксперимент и показала людям два вида картинок. В них испытуемые сравнивали яркость и контрастность...
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