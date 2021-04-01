По четырем квадратам ученые смогли выявить людей с депрессией. Посмотрите на эти картинки

Источник материала: Tut.by

Группа исследователей из Хельсинкского университета провела эксперимент и показала людям два вида картинок. В них испытуемые сравнивали яркость и контрастность простых узоров. Здоровые и люди с подтвержденной депрессией некоторые из квадратов восприняли по-разному.



Источник: Journal of Psychiatry and Neuroscience, 2021

Исследование, опубликованное в Journal of Psychiatry and Neuroscience, доказывает, что депрессия влияет на то, как человек воспринимает окружающую среду.

В тесте на яркость (квадраты А и В) участники сравнивали воспринимаемую яркость однородных пятен при изменении яркости фона. В тесте на подавление контраста (квадраты С и D) — воспринимаемый контраст решеток.

Картинки протестировали на 111 пациентах, которые переживают клиническую депрессию , биполярное расстройство и пограничное расстройство личности. Результаты сравнили с данными контрольной группы из 29 человек, у которых нет этого диагноза в анамнезе.

Оказалось, что две группы воспринимают картинки по-разному. Яркость они оценивали примерно одинаково, но восприятие контраста отличалось. Пациенты, страдающие депрессией, слабее воспринимали визуальную иллюзию, представленную в узорах, и сильнее — контраст изображения. Так, контраст «стерся» для здоровых пациентов на 20%, а для людей с депрессией — на 5%.

Ученые предположили, что пациенты с депрессией видят мир контрастнее из-за уменьшения ретинальных или кортикальных сигналов в мозге. Это происходит при различных типах депрессии и частично нормализуется после ремиссии, говорится в исследовании.