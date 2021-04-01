Тянут-потянут. Посмотрите, как доставали автоцистерну из воды, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Анти-лайфхак по буксировке машины из воды опубликовал в YouTube пользователь Altahrawi. На видео видно, как несколько человек с помощью троса вытаскивают автоцистерну из канала. В какой-то момент становится ясно, что механики совершили роковую ошибку: трос, привязанный к передней оси автомобиля, выдергивает ее из-под кабины. В итоге часть машины разлетается в щепки. Посмотрите и никогда так не делайте.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .