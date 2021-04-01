УАЗ начал продажи в Чили «Патриот» с автоматической коробкой

Источник материала: Tut.by

Ульяновский автозавод сообщил о сертификации внедорожника «Патриот» с «автоматом» в Чили — первые автомобили уже поступили в продажу на местном рынке.





Новая для региона модификация «Патриота» прошла объемную программу тестов и все необходимые сертификационные процедуры, стартовавшие в ноябре 2019 года. Модель полностью соответствует местным требованиям, поэтому не претерпела никаких конструктивных изменений. Оснащается внедорожник бензиновым двигателем ЗМЗ Про мощностью 150 л.с. и 6-диапазонной коробкой передач Punch Powerglide. Местным покупателям двухпедальный «Патриот» предложат в двух вариантах оснащения, уже в «базе» предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни, подушки безопасности водителя и переднего пассажира и кондиционер.

По оценке представителей чилийской стороны, на начальном этапе емкость рынка для данной модификации «Патриота» в количественном выражении составит свыше двухсот машин в год. Первая партия автомобилей уже распродана.

Помимо «Патриота» с автоматической или механической коробками УАЗ также продает в Чили «Хантер», «Профи» и модели линейки СГР (то есть «старый грузовой ряд» — так ульяновцы называют машины 452-го семейства). В будущем также стартует процесс сертификации «Профи» Полуторка с двускатной ошиновкой колес задней оси. А еще планируется открытие официального представительства бренда в Перу.