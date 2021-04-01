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Пользовательница TikTok рассказала, что ее лицо принадлежит и ей, и ее близнецу. И это не шутка
Источник материала: Tut.by
Пользовательница TikTok с никнеймом radrachelle
Как
В случае с человеком химеризм возможен во время формирования плода и миграции клеток через общую плаценту. При этом близнецы обмениваются ДНК или один из еще не родившихся детей буквально поглощает другого.
Подобная ситуация произошла и с тиктокершей: на видео девушка показала, что имеет глаза разного цвета, а кожа на двух половинах ее лица отличается пигментом. В 14 лет у radrachelle диагностировали генетическое расстройство из-за рака толстой кишки, когда позже специалист нашел в организме блогерши признаки двух ДНК.
Ролик набрал более восьми миллионов просмотров.
В реплаях девушка рассказала, что ее левый глаз лучше видит, поэтому, как предположил ее окулист, это и есть более сильная, а значит, настоящая сторона.
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Она одновременно является и собой, и своей сестрой-близнецом.
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