Пользовательница TikTok рассказала, что ее лицо принадлежит и ей, и ее близнецу. И это не шутка

Источник материала: Tut.by

Пользовательница TikTok с никнеймом radrachelle рассказала о том, каково быть одновременно и собой, и своей сестрой-близнецом.



Источник: radrachelle / TikTok

Как пишет Medialeaks, девушка страдает химеризмом. Данное явление характерно для организмов из генетически разнородных клеток.

В случае с человеком химеризм возможен во время формирования плода и миграции клеток через общую плаценту. При этом близнецы обмениваются ДНК или один из еще не родившихся детей буквально поглощает другого.

Подобная ситуация произошла и с тиктокершей: на видео девушка показала, что имеет глаза разного цвета, а кожа на двух половинах ее лица отличается пигментом. В 14 лет у radrachelle диагностировали генетическое расстройство из-за рака толстой кишки, когда позже специалист нашел в организме блогерши признаки двух ДНК.

Ролик набрал более восьми миллионов просмотров.

В реплаях девушка рассказала, что ее левый глаз лучше видит, поэтому, как предположил ее окулист, это и есть более сильная, а значит, настоящая сторона.