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Минчанин подрался с инспектором ГАИ из-за эвакуированного авто – видео
01.04.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел 30 марта: в милицию поступила информация, что кто-то припарковал автомобиль Renault на тротуаре улицы Неманской. Прибывшие на место сотрудники ГАИ приняли решение доставить авто на штрафстоянку.
Это не понравилось 45-летнему владельцу Renault: во время погрузки машины на эвакуатор он угрожал инспектору убийством, порвал его форму, а также ударил милиционера.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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Житель Минска набросился на сотрудника ГАИ из-за того, что его машину хотели забрать на штрафстоянку. Смотрите на видео кадры с места ЧП и комментарий...
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