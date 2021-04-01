ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин подрался с инспектором ГАИ из-за эвакуированного авто – видео

01.04.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 30 марта: в милицию поступила информация, что кто-то припарковал автомобиль Renault на тротуаре улицы Неманской. Прибывшие на место сотрудники ГАИ приняли решение доставить авто на штрафстоянку.

Это не понравилось 45-летнему владельцу Renault: во время погрузки машины на эвакуатор он угрожал инспектору убийством, порвал его форму, а также ударил милиционера.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Минска набросился на сотрудника ГАИ из-за того, что его машину хотели забрать на штрафстоянку. Смотрите на видео кадры с места ЧП и комментарий...
 
Новости дня
Новости разные
 
По четырем квадратам ученые смогли выявить людей с депрессией. Посмотрите на эти картинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by