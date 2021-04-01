Минчанин подрался с инспектором ГАИ из-за эвакуированного авто – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 30 марта: в милицию поступила информация, что кто-то припарковал автомобиль Renault на тротуаре улицы Неманской. Прибывшие на место сотрудники ГАИ приняли решение доставить авто на штрафстоянку.

Это не понравилось 45-летнему владельцу Renault: во время погрузки машины на эвакуатор он угрожал инспектору убийством, порвал его форму, а также ударил милиционера.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.