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Обвинение просит приговорить блогеров Кабанова и Петрухина к трем годам колонии каждого

01.04.2021 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственное обвинение просит суд наказать брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова лишение свободы на три года с отбытием приговора в колонии общего режима.

Обвинение просит приговорить блогеров Кабанова и Петрухина к трем годам колонии каждого

Уголовное дело в отношении Петрухина и Кабанова рассматривает Октябрьский суд Могилева, куда процесс был перенесен из Бреста по решению Верховного суда.

Петрухина и Кабанова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи.

Представитель гособвинения считает, что вина блогеров доказана. Согласно обвинению, Петрухин и Кабанов вместе с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским причастны к организации протестного движения в период электоральной кампании 2020 года.

11 февраля на первом судебно заседании оба обвиняемых решением судьи Ольги Кравченко были удалены из зала. На последующие заседания их не доставляли, а ходатайства о выступлении на процессе с пояснением своей позиции не удовлетворялись.

Сергей Петрухин и Александр Кабанов признаны политзаключенными.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Государственное обвинение просит суд наказать брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова лишение свободы на три года с отбытием приговора в...
 
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