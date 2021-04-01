Статкевич рассказал о пытках в СИЗО

Политзаключенный Николай Статкевич рассказал о давлении администрации СИЗО.





Касаясь темы обвинения, которые власти предъявили ему, политик в письменном интервью DW , назвал их «бредом».

Статкевич сообщил о попытках давления: «В июне 2020 года, еще во время административного ареста, использовались такие методы: лишали сна, по 5-7 раз за ночь забегая в камеру и стуча дубинками по металлу; не водили в душ, лишали передачи, прогулок, чтения. Были и силовые столкновения».

Сейчас, утверждает политик, против него в заключении в основном используют громкий звук: «Из репродуктора крутят записи интервью Лукашенко, покаяний заключенных, служебные инструкции. Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно. Такое происходит только в моей камере. Иногда крутят всю ночь, уменьшая громкость, чтобы не мешать осужденным в других камерах».

По его словам, с этим он борется с помощью изготовленных беруши из губки для мытья посуды.

Николай Статкевич был задержан 31 мая . Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным. 15 декабря ему было предъявлено новое обвинение .

Статкевич содержится в изоляторе Жодино в одиночной камере.

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