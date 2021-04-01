Источник материала: UDF



Метростроителям задерживали зарплаты, пока не вмешалась прокуратура / Павел Жур

«Так, коллективным договором УП «Минскметрострой» определено, что заработная плата выплачивается работникам контрактной формы найма 1 раз — 25 числа месяца, следующего за отработанным. По состоянию на 30 марта 2021 года в УП деньги работникам за февраль 2021 года не выплатили», — отмечают в прокуратуре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанные зарплаты метростроителям выплатили после вмешательства прокуратуры Прокурорская проверка выявила, что проблема действительно существует.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 30 марта прокурорские работники наткнулись в интернете на информацию о задержке зарплат на предприятии. В статье говорилось, что работники «Минскметростроя» должны были получить деньги еще 25 марта, но погашать задолженность начали только 30 марта.Прокурорская проверка выявила, что проблема действительно существует.После вмешательства прокуратуры зарплаты всем работникам «Минскметростроя» были выплачены в тот же день.