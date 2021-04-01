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Задержанные зарплаты метростроителям выплатили после вмешательства прокуратуры
Источник материала: UDF
Метростроителям задерживали зарплаты, пока не вмешалась прокуратура / Павел Жур
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 30 марта прокурорские работники наткнулись в интернете на информацию о задержке зарплат на предприятии. В статье говорилось, что работники «Минскметростроя» должны были получить деньги еще 25 марта, но погашать задолженность начали только 30 марта.
Прокурорская проверка выявила, что проблема действительно существует.
«Так, коллективным договором УП «Минскметрострой» определено, что заработная плата выплачивается работникам контрактной формы найма 1 раз — 25 числа месяца, следующего за отработанным. По состоянию на 30 марта 2021 года в УП деньги работникам за февраль 2021 года не выплатили», — отмечают в прокуратуре.
После вмешательства прокуратуры зарплаты всем работникам «Минскметростроя» были выплачены в тот же день.
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Прокурорская проверка выявила, что проблема действительно существует.
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