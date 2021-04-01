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МВД: женщина оскорбила инспектора, когда не смогла проехать по улице (видео)

01.04.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«25 марта минчанка подошла к инспекторам ГАИ, — сообщает обстоятельства МВД. — Минчанка стала препятствовать работе правоохранителей, провоцируя их на конфликт. Убедившись в том, что вывести сотрудника на эмоции не получится, она оскорбила милиционера и ушла». Есть видео, на котором почти слышны слова, которые были расценены как оскорбление.

Судя по записи, снятой нагрудным регистратором, между участниками конфликта произошел следующий диалог:

— Почему сюда проехать нельзя? Что случилось опять? Что у вас опять творится?
— Проводится комплекс спецмероприятий.
— Каких? (Далее неразборчиво: то ли вопрос, то ли утверждение.)

В МВД сообщают, что женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности по линии ГАИ, что, с ее слов, и побудило к такому поступку. По данным источника, инспекторы в тот момент разбирались с водителем, припарковавшим автомобиль с нарушением ПДД. Видимо, это имелось в виду под словами «комплекс спецмероприятий».

По информации милиции, за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий решением суда 50-летняя женщина оштрафована на 30 базовых величин (870 рублей). Это максимальный штраф, который предусматривает статья 24.4 КоАП. Примечательно, что в указанной статье нет определения понятия «оскорбление». Оно встречается в статье 10.2: согласно кодексу, это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.

 
 
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«25 марта минчанка подошла к инспекторам ГАИ, — сообщает обстоятельства МВД. — Минчанка стала препятствовать работе правоохранителей, провоцируя их на конфликт....
 
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