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Microsoft поставит американским военным 120 тысяч шлемов дополненной реальности

01.04.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft получила контракт на $22 миллиарда, в рамках которого американские военные получат 120 тысяч шлемов дополненной реальности. Платформой для них станет HoloLens, первый прототип которого вышел около шести лет назад. Контракт рассчитан на 10 лет. Полтора года назад, напоминает CNBC, Microsoft также выиграла контракт на $10 млрд на «облачное» обслуживание Пентагона.

До того, как выиграть основной контракт, софтверная корпорация в 2018 году получила другой — на $480 миллионов, в рамках которого был разработан прототип военной версии HoloLens — Integrated Visual Augmented System (IVAS). В нем была реализована интегрированная система ночного видения, компас и система прицеливания.

Считается, что IVAS повысит эффективность ведения боя и обеспечит дополнительную безопасность бойцов.

Обычный HoloLens стоит $3,5 тысячи, цена на военную версию не озвучена (в стоимость контракта входит множество других расходов, а не только приобретение самих шлемов).

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Microsoft получила контракт на $22 миллиарда, в рамках которого американские военные получат 120 тысяч шлемов дополненной реальности. Платформой для них станет HoloLens,...
 
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