Зеленкова: «Отношения Путина и Лукашенко — это история одной большой карточной игры»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему рассчитывать на Кремль в решении «белорусского вопроса» наивно.





После появления новости о том, что Путин обсуждал с председателем ЕС ситуацию вокруг Беларуси , многие тут же оживились, решив, что Кремль, наконец, созрел, чтобы сбросить токсичный актив в виде нелегитимного соседа, от которого пользы — как с козла молока. И правда, с какой радости держать и финансировать такое счастье, с которого только сотрясание воздуха пустыми обещаниями, да еще и ценою абсолютной потери симпатий со стороны целой страны?

Однако прежде, чем радоваться «просветлению» кремлевских голов и разрешению с их помощью «белорусского вопроса», стоило бы вспомнить историю белорусско-российских взаимоотношений. И пусть может показаться, что в этой череде скандалов, кредитов и опять скандалов нет логики, в действительности это очень продуманная схема, в которой каждый имеет свой лакомый кусок.

Вообще история отношений Путина и Лукашенко — это история одной большой карточной игры, где каждый блефует. В ней важен не сам ход, а умение убедить другого, что у тебя на руках козыри.

Ведь обратите внимание: свои договоренности Путин и Лукашенко никогда не записывают на бумаге. Просто потому, что они никогда не бывают окончательными. Сначала правители жмут друг другу руки под вспышки телекамер, рассказывая, как хорошо поговорили за самоваром с пряниками, а после начинается политический торг — этакий пинг-понг с целью выторговать для себя как можно больше и при этом отдать как можно меньше.

Сразу на авансцену выходят различные говорящие головы, а то и сами правители начинают кидать фразочки, недомолвки, микрожесты, которые должны заставить оппонента встрепенуться и в страхе что-то сдать или срочно проплатить.

То вдруг кредит где-то зависнет, то вдруг российский премьер предастся воспоминаниям об интеграционных делах 20-летней давности или белорусская молочка окажется вредной для российских животиков — и уже Александр Григорьевич суетится.

Впрочем, и у него всегда хватает козырей. Может и госсекретаря США принять и НАТО похвалить — мы не гордые. По крайней мере, до недавнего времени этот символический (именно символический) уход на Запад был самым действенным аргументом в играх с Кремлем. Да и другими способами «обидеться» тут не гнушались.

Часто искрит так, что кажется, что обратной дороги уже нет. Но… Очередная встреча — и снова радостные объятия. И снова начинается игра, в которой каждый по итогу запишет какой-нибудь выигрыш.

Так что изменилось сейчас? Вот Путин поговорил с европейцами о Беларуси. И все встрепенулись: это что-то значит. Увы, лишь то, что наконец и у российских товарищей появилась возможность разыграть европейскую карту (не все ж Александру Григорьевичу ее теребить). А тут еще и главред Эха подоспел со своим инсайдом про готовящиеся переговоры . И понеслось: готовится уход.

Но неужели кто-то серьезно думает, что Лукашенко, пробросив Путина с идей новых выборов, вдруг захочет обсуждать свой уход с западными политиками? Единственные переговоры, на которые он всегда был способен, это торговля политическими заложниками взамен на то, чтобы от него все отстали. Желательно, еще и денег немножко сверху.

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Ну так на такие переговоры он был готов и в августе, и в сентябре, и вообще всегда. А к маю, глядишь, еще поднаскребет, чем торговать ( уже и Союз поляков в расход пошел ).

Поэтому самое разумное, что можно сделать нам, это поменьше обращать внимание на то, что там говорят кремлевские начальники, и не рассчитывать на их помощь и посредничество. Или кто-то серьезно считает, что Путин будет с европейцами решать, как сделать счастливым белорусский народ?

Цель Кремля — лишь сбить цену белорусскому активу. Желание избавиться от Лукашенко и желание показать, что ты хочешь избавиться — это две очень большие разницы.

Ну а все эти разговоры, что кто-то там кого-то не любит и сильно опечален невыполнением обещаний — это из сферы экзистенциального. В карточных играх вовсе необязательно любить соперника, которого ты собираешься обыграть, и глупым будет аргумент заменить его, чтобы можно было играть честно. Потому что шулерам и не надо честно.

А нам стоит понять, что рассчитывать мы можем только на себя и не питать ненужных иллюзий. У нас своя цель, и мы должны к ней идти, не обращая внимания на то, что кто-то там пытается выяснить, кто умнее в этой сомнительной игре в подкидного дурака.