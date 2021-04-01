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Тихановская ждет от Украины большего давления на Лукашенко

01.04.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская ждет более жесткой позиции со стороны официального Киева для давления на режим Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важный момент давления на режим", - сказала Тихановская.

"Мы хотим убедить официальную Украину... Не то чтобы убедить - хотим донести нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много", - добавила она.

Тихановская поблагодарила Украину за поддержку белорусов, в частности, за прием тех людей, которые были вынуждены покинуть страну.

"Для нас это очень важно. Украина играет существенную роль в жизни Беларуси, и мы знаем о наших добрососедских отношениях. Но если украинское правительство, украинцы в целом будут громче высказываться о Беларуси, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, держите Беларусь на повестке дня", - отметила она.

 
 
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Светлана Тихановская ждет более жесткой позиции со стороны официального Киева для давления на режим Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью "Европейской...
 
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