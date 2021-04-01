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В ОПЕК+ в основном высказались за продление ограничений
Источник материала: АФН
Алжир в ходе заседания ОПЕК+ предложил продлить ограничения ОПЕК+ на 2 месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, другие СМИ пишут, что такое предложение выдвинула Саудовская Аравия.
Пока идет обсуждение вариантов сделки. Но в целом пока в основном министры высказываются за продление текущих условий.
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Алжир в ходе заседания ОПЕК+ предложил продлить ограничения ОПЕК+ на 2 месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, другие СМИ пишут, что такое предложение...
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