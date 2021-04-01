В ОПЕК+ в основном высказались за продление ограничений

Источник материала: АФН

Алжир в ходе заседания ОПЕК+ предложил продлить ограничения ОПЕК+ на 2 месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, другие СМИ пишут, что такое предложение выдвинула Саудовская Аравия.

Пока идет обсуждение вариантов сделки. Но в целом пока в основном министры высказываются за продление текущих условий.