Игорь Гуринович: надо признать — сегодня мы в футболе импотенты













- Ближайшее будущее нашей национальной команды очень туманно. У нас придумываются и внедряются в жизнь новшества, которые инициирует руководство федерации футбола, как-то: лимиты, ограничения, потолки зарплат и тому подобное. А есть законы эволюции, работающие четко, и с ними ничего поделать нельзя. Например, по Дарвину: выживает сильнейший. Вот, например, Лисакович. Почему он играет в “Локомотиве”? Потому что попросту сильнее других в команде. Его интересы никто не лоббирует, не ставит в состав за иные заслуги. У Виталия просто есть конкурентные преимущества перед другими нападающими железнодорожников. Вот и все. Искусственно мы не придем к тому, что у нас будут расти сильные футболисты.





- Тогда по Чернышевскому: что делать?





- Все понимают: у нас детско-юношеский футбол не развивается. И люди, которые могли бы давать ему импульс, этого не делают. Заканчивают карьеру и идут кто куда, в другие сферы. И разве кого-то из них в этом можно упрекнуть? Нет, потому что нужно кормить семьи, достойно жить. А на зарплату детского тренера этого не сделаешь. Я знаю ребят, которые проводят тренировку с подрастающим и тут же бросаются за вещами и мчатся еще на одну — условно, потренировать богатых дяденек. Потому что там они могут заработать. Вот первопричина всех наших проблем. А позже мы чешем макушку и думаем, что прописать в регламенте, чтобы поправить наше незавидное положение на международной арене. Вот для чего вообще есть БФФ?





Проводить внутренние соревнования, заниматься сборными, делать футбол лучше.

Одна из задач — развитие детского массового футбола. Так давайте настроим площадок по всей стране, но только чтобы они были доступны для ребят 24 часа в сутки! Чтобы новые Пудышевы и Хацкевичи, десятилетние, могли без преград зайти с мячом туда, а не уйти домой, потому что замок висит. Уже много об этом говорилось. Ну и вот на выходе мы получаем такие результаты сборной Беларуси. Надо признать: сегодня мы в футболе — импотенты.



