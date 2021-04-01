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В Союзном государстве появится институт новых технологий

01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Союзном государстве появится новое учебное заведение. Сегодня в Минске подписали соглашение о создании Российско-Белорусского института новых технологий, передает «МИР 24».

Белорусский национальный технический университет, Академия авиации и Казанский национальный исследовательский технический университет теперь будут вместе обучать специалистов для авиации. В первую очередь речь идет об инженерах-конструкторах. Они займутся разработкой высокотехнологичных материалов.

«Дипломы могут получать в своих вузах. Будут открываться дополнительные специальности. Абсолютное признание и белорусских, и российских дипломов – вот наша задача. Да, соглашение было подписано еще в 1996 году. Но мы знаем, что сегодня оно не всегда четко соблюдается некоторыми работодателями на российской стороне», – заявил заместитель генерального секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Сейчас в вузах обсуждают программу и продолжительность обучения, прохождение практики, а также обмен преподавателями. Первых студентов начнут набирать уже со следующего года.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский национальный технический университет, Академия авиации и Казанский национальный исследовательский технический университет теперь будут вместе...
 
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