После звонков «банковских работников» в Viber две белоруски лишились почти 80 тысяч

Источник материала: Tut.by

На Минщине после разговоров с «сотрудниками банков» две женщины лишились почти 80 тысяч рублей, сообщает СК.



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Днем 30 марта 2021 г. злоумышленник позвонил через Viber 66-летней жительнице Борисова и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в целях пресечения хищения с банковской платежной карточки женщине необходимо установить определенное приложение удаленного доступа, сообщить коды карты и прислать скриншоты из мобильного банкинга, что она и сделала. Позже, заподозрив неладное, пенсионерка пошла в банк — и обнаружила, что с ее карт-счета пропало почти 40 тысяч рублей.

Еще один подобный случай произошел днем ранее в Мядельском районе. В то время, когда 40-летняя гражданка Казахстана отдыхала в белорусском санатории, ей по Viber позвонил неизвестный мужчина. В ходе телефонного разговора он также сказал, что необходимо установить приложение удаленного доступа. После этого с карт-счета потерпевшей при аналогичных обстоятельствах было похищено 38 тысяч рублей.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч.4 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере).

Следователи еще раз просят белорусов: не сообщайте никому реквизиты своих банковских платежных карточек и не устанавливайте по просьбе неизвестных подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Помните: сотрудники банка никогда не будут звонить вам для того, чтобы выяснить эти сведения! И — сотрудники банков никогда не звонят через мессенджеры.