ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После звонков «банковских работников» в Viber две белоруски лишились почти 80 тысяч

01.04.2021 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Минщине после разговоров с «сотрудниками банков» две женщины лишились почти 80 тысяч рублей, сообщает СК.


Фото: John Tuesday / Unsplash

Днем 30 марта 2021 г. злоумышленник позвонил через Viber 66-летней жительнице Борисова и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в целях пресечения хищения с банковской платежной карточки женщине необходимо установить определенное приложение удаленного доступа, сообщить коды карты и прислать скриншоты из мобильного банкинга, что она и сделала. Позже, заподозрив неладное, пенсионерка пошла в банк — и обнаружила, что с ее карт-счета пропало почти 40 тысяч рублей.

Еще один подобный случай произошел днем ранее в Мядельском районе. В то время, когда 40-летняя гражданка Казахстана отдыхала в белорусском санатории, ей по Viber позвонил неизвестный мужчина. В ходе телефонного разговора он также сказал, что необходимо установить приложение удаленного доступа. После этого с карт-счета потерпевшей при аналогичных обстоятельствах было похищено 38 тысяч рублей.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч.4 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере).

Следователи еще раз просят белорусов: не сообщайте никому реквизиты своих банковских платежных карточек и не устанавливайте по просьбе неизвестных подозрительные приложения на свой мобильный телефон.

Помните: сотрудники банка никогда не будут звонить вам для того, чтобы выяснить эти сведения!

И — сотрудники банков никогда не звонят через мессенджеры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните: настоящие сотрудники банка никогда не звонят через мессенджеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийственная реакция Мархеля на историческое поражение сбороной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by