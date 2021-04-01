Duster в космосе, сага о Voltswagen и другие автомобильные новости первого апреля

Источник материала: Tut.by

Сегодня, если вы не забыли, 1 апреля, или День смеха — работниками автомобильных компаний, у кого порядок с чувством юмора, принято отмечать его на позитивной волне. И в этом году подоспела новая порция первоапрельских розыгрышей, однако одна из шуток получилась не очень остроумной.

Но обо всем по порядку.









Для кроссовера Alfa Romeo Stelvio предложена новая опция, которая наверняка понравится тем, кто соскучился по путешествиям — а если быть точнее, по поездкам в Италию. Это специальные электрохромные стекла, позволяющие менять фон и краски наблюдаемого за окном пейзажа благодаря фильтрам вроде тех, которые используются в Instagram для обработки фотографий. Вдохновением для них послужили популярные у туристов в Италии места и достопримечательности — это фильтры Roma, Milano, Torino, Como и Cinque Terre.

Британское отделение Dacia анонсировало собственную программу космических путешествий, воспользоваться которой сможет едва ли не каждый.





Называется она Dustar, и в настоящее время на секретной технической базе ведутся испытания по отправке на околоземную орбиту кроссовера Duster нового поколения.









Компания Caterham, выпускающая маленькие и легкие спорткары Seven во множестве модификаций, похоже, решила прислушаться к жалобам владельцев по поводу неудобства посадки-высадки — мол, все это непростой ритуал. Теперь же проникновение в узкий открытый кокпит, который едва ли вместительнее багажника малолитражки, не должно стать проблемой. И в первую очередь для владельцев-новичков Caterham, не говоря уже про тех, у кого упитанное телосложение — чтобы вдруг ненароком не застрять в машине, для них британцы предлагают специальную смазку Seven Lube на масляной основе, которая наносится на одежду. Стоит она всего 7,77 фунта.





В Mitsubishi сообщили о создании транспортной платформы-трейлера для своих SUV — называется она Pricep. Она оснащена неразрезным мостом, унифицированным с Pajero Sport, усовершенствованной тормозной системой на оба колеса, усиленной рамой лестничного типа, а также редуктором с блокировкой межколесного дифференциала. Спроектирован Pricep таким образом, что на нем без проблем можно перевезти на дачу холодильник ЗИЛ. Трейлер прошел тяжелейшие многочасовые испытания на выносливость и надежность, которые проходили на гоночном полигоне в Оказаки (Япония), в пустыне Гоби (Монголия) и на улицах российского Волгограда.





Названия моделей Opel, а также данные двигателей и эмблемы в скором времени будут заменены QR-кодами. Причем речь идет о так называемых дизайнерских iQR-кодах, которые смогут принимать любую форму. Для каждой новой модели Opel создаст собственный iQR-код — среди них и следующее поколение Astra, которое появится в конце этого года. Участники дорожного движения смогут просканировать код на модели Opel своим смартфоном и напрямую вступить в контакт с водителем. А еще в iQR-коде можно хранить информацию о платежах. Например, сервисной станции при ремонте достаточно просканировать код, чтобы списать необходимую сумму за работы — причем расчет возможен и в биткоинах.

Для любителей моды на старину в дизайне специалисты подразделения Porsche Exclusive Manufaktur предложили особую окраску Patina Paint to Sample, которая за счет использования процессов окисления имитирует ржавчину на кузове. Заказчику, который хочет придать своей новой машине «винтажный» вид, такая опция обойдется недешево — за нее придется отдать более 10 тысяч долларов.









Компания Skoda сообщали о разработке специального музыкального приложения In Tune для владельцев Octavia, которые любят петь в салоне машины. Оно встроено в бортовую медиасистему и отслеживает пение в салоне, автоматически корректируя тональность, высоту и силу голоса — уже откорректированный вокал в реальном времени воспроизводится через динамики аудиосистемы. В общем, больше не придется терпеть плохого пения в салоне — по крайней мере, седокам новой Octavia.









Автомобильный завод «Урал», известный своими тягачами, самосвалами и военными грузовиками, показал свой будущий компактный кроссовер Урал-4320 — пока только на рендерах . По задумке, он составит конкуренцию Hyundai Creta и Kia Seltos, но уже «в базе» будет располагать полным приводом. Изображений салона и технических подробностей нет, но в случае выхода такого «Урала» на рынок, уверены создатели, «корейским аналогам придется уступить лавры первенства российскому авто».





На УАЗ тем временем призадумались над выпуском новой модификации своего «Пикапа» — с приставкой Купе в обозначении! Такая версия уже проходит финальные испытания и, скорее всего, уже в середине лета поступит к дилерам. Двигатель, коробки и система полного привода новинки будут теми же, что и на стандартной модификации, но за счет упрощения конструкции цены на двухдверный пикап окажутся ниже. Насколько? Этого мы никогда не узнаем.





Сперва казалось, что это вовсе не шутка — на дворе было 29 марта, а американское отделение Volkswagen объявило о смене названия на Voltswagen of America. На полном серьезе? Как бы то ни было, а многие ведущие СМИ (автомобильные и не очень) сразу поспешили поделиться с общественностью этой «новостью». А буквально за день до Дня смеха выяснилось , что ребрендинг отменяется — это была шутка, а концерн просто хотел привлечь дополнительное внимание к своему электромобильному ID-семейству. Теперь же одураченная общественность негодует на форумах и в соцсетях — как же так, после «дизельгейта» Volkswagen снова принялся обманывать?! И сейчас американским маркетологам Volkswagen явно не до шуток — а как иначе, ведь дурачить всех лучше все-таки 1 апреля! Всем радостного Дня смеха!

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