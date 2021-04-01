Беларусбанк снизил процентные ставки по кредитам

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк снизил процентные ставки по некоторым кредитам. К примеру, ставка по кредиту «Ипотека Экспресс» снизилась до 20% (минус 1 процентный пункт).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Кредит «Ипотека Экспресс» банк ввел в феврале. Его предоставляют на покупку жилых помещений на срок до 20 лет. Размер кредита — до 100% стоимости приобретаемого жилья. Процентная ставка изначально была 21% годовых, а теперь — 20% (ставка рефинансирования +12,25 процентных пункта). Ранее банк сообщал, что чуть более чем за один месяц было подано 360 заявок на этот кредит — на сумму более 13,5 миллиона рублей.

Для покупки автомобиля Geely Беларусбанк с 1 апреля предлагает новые условия по кредиту «Альтернатива», размер процентной ставки в первые 1,5−3 года кредитования снижен до 9,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 1,75 процентных пункта). В последующем ставка — 16,3% годовых. Кредит предоставляется на срок до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

Также банк снижает до 20% годовых процентные ставки по новым потребительским кредитам сроком до 5 лет (при подаче заявки удаленно — до 19% годовых).