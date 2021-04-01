Белорусский майор: в России на учениях – как дома

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik, Мария Науменко. В маневрах на территории России принимают участие 500 военнослужащих, 150 прибыли из Беларуси и представляют 11-ю механизированную бригаду из Слонима.

"Мы уже были в России в 2015 году в Выборге. Уезжали из Слонима – снега не было. У меня на даче уже лук вылез, а здесь пока еще зима", – поделился впечатлениями о погоде в России замкомандира 105-го отдельного механизированного батальона ВС Беларуси, майор Вячеслав Керус.

© Sputnik Константин Морозов На учения в РФ приехали слонимские военные

Он также отметил, что белорусских военных в РФ встретили хорошо – с хлебом-солью. "Кормят отлично. Условия проживания – супер. Практически как дома", – заявил замкомандира.

В учениях задействовано 150 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, МТ-ЛБ, реактивные системы залпового огня "Град" БМ-21, а также танки Т-72Б3, которые ежегодно используют в знаменитом "Танковом биатлоне". Для участия в учениях белорусам вооружения предоставила российская сторона.

© REUTERS / Константин Морозов В учениях задействовано 150 единиц техники

"У нас одинаковые современные подходы к обучению военным навыкам. Мы союзники, мы братья", – сказал старший наводчик БМ-21 Чермен Хайманов (ВС РФ).

"Нам нравится работать с белорусскими военными: они добрые, разговорчивые. У меня есть друг-военный из Беларуси", – добавил старший водитель-заряжающий Исрапил Мурзаев.

Экзамен для военных

Учениям предшествовала подготовка в течение месяца: специалисты изучали карты боевых действий с условным противником. Их цель – отработать слаженность подразделений, начиная от рядового солдата до офицерского состава, чтобы в случае реального конфликта армии России и Беларуси смогли вести совместный бой.

© Sputnik Константин Морозов Военные Беларуси и России отрабатывают на полигоне совместные действия

"Определенные нюансы во взаимодействии с белорусами есть. Для нас это большой экзамен. В итоге каждый военнослужащий получит оценку за свою работу", – подчеркнул помощник руководителя учений по разведке Артем Гуляев (ВС РФ).

Согласно плану учений военные должны отработать действия в обороне танковых и мотострелковых подразделений с поддержкой ствольной и реактивной артиллерии. В ходе обороны танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 будут вести боевую стрельбу по мишеням на расстоянии от 800 до 2000 метров.

© Sputnik Константин Морозов Боевые стрельбы на полигоне

"Я считаю, что такие учения должны проводиться, потому что мы братские народы и должны уметь совместно выполнять поставленные задачи. Ситуация сейчас в мире сами понимаете какая", – заключил майор Керус.