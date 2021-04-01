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Статкевич назвал Тихановскую «избранным президентом, которому не дали занять свое место»

01.04.2021 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшняя ситуация в Беларуси, по мнению Статкевича, существенно отличается от событий 2010 года. Такое мнение высказал политзаключенный Николай Статкевич.

Статкевич назвал Тихановскую «избранным президентом, которому не дали занять свое место»

«Сейчас белорусский народ знает о том, что он за перемены, за смену власти, люди хотят свободы. Белорусы убедились в том, что из себя представляет власть. Не думаю, что нелегитимный в наших и мирового сообщества глазах, экономический не самодостаточный режим сможет сохранить контроль в течение длительного времени», — отметил он в письменном интервью DW.

Светлану Тихановскую политик называет «избранным президентом, которому не дали занять свое место», однако оценивать текущие действия демократических сил, находясь в тюрьме, оппозиционеру тяжело.

«На реальный диалог Александр Лукашенко пойдет только тогда, когда его будет поздно спасать от народа», — считает Статкевич.

По его мнению, белорусы до сих пор не победили Лукашенко лишь потому, что у того есть поддержка Кремля.

Говоря о развитии политического кризиса в Беларуси, Статкевич прогнозирует усиление давление на общество, медленную деградацию экономики и неизбежные перемены: «Но в целом наш народ ждет отличное будущее, ведь мы его заслужили». Белорусам, которые продолжают борьбу, Николай Статкевич пожелал «достоинства и воли».

Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным. 15 декабря ему было предъявлено новое обвинение.

Статкевич содержится в изоляторе Жодино в одиночной камере.

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Сегодняшняя ситуация в Беларуси, по мнению Статкевича, существенно отличается от событий 2010 года. Такое мнение высказал политзаключенный Николай Статкевич.
 
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